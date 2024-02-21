За словами Юрія Ігната, в Україні західні винищувачі очікують "якомога швидше".

Коли саме Україна отримає винищувачі F-16 - не знає ніхто, але їх очікують якомога швидше, заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Укрінформу".

Він підкреслив, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна у світі.

"Пілоти переучуються, інфраструктура адаптується, робляться якісь тимчасові укриття, злітно-посадкова смуга десь удосконалюється. Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, але літаки і так можуть злітати з того, що у нас є. Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше", - сказав він.

При цьому Ігнат акцентував, що Україні не дадуть одразу 40, 70 або 120 літаків, і даватимуть не найновіші модифікації. Процес підготовки пілотів та збільшення їхньої кількості в Україні йтиме поступово, заявив речник ПС ЗСУ.

"Українські пілоти повинні повністю освоїти техніку, управляти самостійно, без інструкторів...Наші пілоти роблять це в екстреному порядку, як я сказав - в прискореному, тому що взагалі курс перепідготовки повинен тривати 2 роки. А ми робимо це значно швидше", - пояснив Ігнат.

F-16 для України - коли буде готова перша група пілотів

Нагадаємо, як повідомляв CNN з посиланням на дані Національної гвардії Арізони, перша група українських пілотів з чотирьох осіб закінчить програму навчання на американських винищувачах F-16 до літа 2024 року.

Зазначалося, що ці пілоти почали свою підготовку в середині жовтня 2023 року в 162-му винищувальному авіаполку в Тусоні, штат Арізона. У Пентагоні заявляли, що термін навчання - кілька місяців.

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