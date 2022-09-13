Служать вони в різних військових частинах далеко один від одного.

Український військовий із позивним "Гуцул" разом із сином б’є російських окупантів на передовій. Воїн самотужки виростив двох синів. А нині з одним із них захищає Україну від російських загарбників.

Як розказали у Міноборони України, до широкомасштабної війни РФ проти України діти працювали на престижних роботах. Проте молодший Олег вирішив піти до ЗСУ і захищати Батьківщину. І нині "Гуцул" із сином разом захищають українську землю від російського окупанта.

Служать вони в різних військових частинах далеко один від одного.

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"У нас обох немає змоги часто спілкуватися, адже ми служимо в різних військових частинах і доволі далеко один від одного. Проте моє батьківське серце завжди поруч з ним. Олег служить у десантно-штурмовій бригаді й вже добряче дає прочухана росіянам, знищив багато ворожої техніки. На рахунку підрозділу, де служить син, понад 40 одиниць знищеної техніки", − розповідає батько.

Сам же підрозділ "Гуцула" воює на Запорізькому напрямку. Нещодавно воїни відмінусували "самохідки", мобільний мінометний розрахунок та декілька спостережних пунктів противника.

"Часто до рашистів не доїжджають автомобілі з провізією та боєкомплектом, адже українські захисники майстерно їх перетворюють на металобрухт", − додає "Гуцул".

Воїн запевняє, що буде на передовій, допоки не вижене останнього окупанта з України.

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