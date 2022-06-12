Очікується, що Лондон відправить не менше 120 бронемашин.

Британські броньовані машини Husky Tactical Support Vehicle почали надходити в Україну.

Про це повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

Очікується, що Лондон відправить не менше 120 бронемашин, з яких 80 – це бойові броньовані машини Mastiff, Husky і Wolfhound. Ще 40 машин від Британії будуть адаптовані для розвідки на місці бою та інших цілей.

В кінці травня українські військові вперше показали, як йде освоєння переданих Великобританією бронеавтомобілів Wolfhound.

Нові бронемашини HUSKY в рядах ЗСУ виробляються компанією Navistar Defense, дочірньої компанії Navistar International, що є власником марки автомобілів International.

Представлений в 2006 році і розроблений паралельно з цивільним International MXT, MXT-Mv значно модифікований для використання у військових цілях в порівнянні зі своїм цивільним аналогом.

Бронемашина здатна транспортуватися військово-транспортною авіацією.

Раніше УНІАН повідомляв, що Збройні Сили України отримали від Польщі легкоброньовані машини DZIK і вже активно освоюють їх в польових умовах.

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