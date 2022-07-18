Зазначимо, остаточно рішення про п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для України буде схвалено у наступні дні.

Україна потребує більше зброї для захисту своєї свободи і незалежності і отримає її.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав на брифінгу у Брюсселі після засідання Ради ЄС з закордонних справ.

"Росія намагається знищити Україну і українську націю і водночас розв'язує глобальну кризу продовольства та енергетичну кризу. Міністри одностайно погодились з потребою продовжувати рішуче виступати на стороні України і надавати Україні усю нашу підтримку у її боротьбі за свободу і незалежність. Україна потребує більше зброї. Ми їх забезпечимо нею. Війна буде продовжуватися. Ми будемо продовжувати підтримувати", - наголосив Боррель.

У цьому зв'язку він сказав, що запропонував схвалити в рамках Європейського фонду миру п'ятий транш військової допомоги Україні у розмірі додаткових 500 мільйонів євро.

"Була політична згода щодо підтримки цієї пропозиції. Рішення буде ухвалене наступними днями, але сьогодні міністри погодились з цим", - сказав Боррель.

Як повідомляв УНІАН, в Європейському Союзі домовились про п'ятий транш в 500 млн євро на озброєння для України. Відтепер загальна допомога на зброю для України від Євросоюзу буде становити 2,5 млрд євро.

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