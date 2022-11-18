На його думку, якщо окупанти втратять якесь велике місто, наприклад, Луганськ, яке вісім років було окуповане і є для росіян певним символом, це призведе до незворотних процесів серед політичної еліти РФ та суспільства.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк припустив, що війна може закінчитися раніше, ніж Україна військовим шляхом звільнить всі території.

Таку думку він висловив в ефірі інформаційного телемарафону 17 листопада, коментуючи заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марка Міллі про те, що ймовірність звільнення військовим шляхом всіх окупованих територій України, включаючи Крим, найближчим часом невелика.

"Я нагадаю просто 24 лютого, коли говорили, що ймовірність того, що Україна встоїть, вона дорівнює нулю відсотків. Сьогодні дев’ять місяців закінчились цієї війни, і Україна знаходиться у фазі контрнаступу і ефективного просування по деокупації своєї території. Отак це виглядає. Тому мені видається, що це просто такий дискусійний майданчик, де можна казати – малоймовірно, велика ймовірність тієї чи іншої події", - сказав Подоляк.

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Радник керівника Офісу президента додав, що події - це конкретні дії на лінії фронту і це конкретне постачання військових спроможностей. "Я розумію, що Україна буде в будь-якому випадку ефективно просуватись", - підкреслив Подоляк.

За його словами, якщо російські загарбники втратять якесь велике місто, яке з 2014 року перебувало під окупацією, то падіння такого символу призведе до незворотних процесів серед політичної еліти та суспільства Росії.

"Чи можлива повністю стовідсоткова військова перемога? Можливо, буде виглядати трошки інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області, впаде велике місто, яке вісім років було окуповане РФ, наприклад, Луганськ. І після цього почнуться незворотні процеси – і в політичних елітах Російської Федерації, і в суспільстві РФ. І таким чином війна може закінчитися навіть раніше, ніж ми військовим шляхом будемо все звільняти. Тому що буде звільнено воно якби по факту того, що Росія програла війну", – сказав Подоляк.

Він вважає, що зараз потрібно перейти до фази "більш конкретної математичної військової допомоги", з урахуванням того, що Росія сьогодні веде виключно ракетну війну проти цивільної інфраструктури України - проти енергетичної, до якої додалася ще й газова інфраструктура.

"На цьому треба сконцентруватись, тобто додаткові ППО, ПРО, додаткові антидронові системи. І таким чином Україна дійде до того фіналу, який ми вважаємо правильним, який підкреслив президент Зеленський - звільнення всієї території України", - акцентував Подоляк.

Заяви генерала Міллі

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що вважає звільнення окупованого Криму військовим шляхом малоймовірним. На думку американського генерала, росіяни можуть піти з Криму в результаті "політичного рішення".

"Ймовірність воєнної перемоги України, яка визначається як вигнання росіян з усієї України, включаючи Крим, найближчим часом невелика у військовому відношенні", – наголосив генерал.

Міллі також заявив, що Росія програла у стратегічному, оперативному і тактичному плані у неспровокованій війні проти України.

Водночас, на його думку, імовірність захоплення Росією усієї території України близька до нуля, але швидко вигнати російські окупаційні війська з усієї української території дуже складно.

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