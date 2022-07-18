Від ворожих обстрілів на Харківщині загинули дві людини.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області внаслідок російської агресії загинули - 67-річна жінка в с.Калинове та 38-річний чоловік у Печенігах. Поранені та госпіталізовані 41-річна жінка в с.Калинове та 75-річний чоловік у Печенігах", - повідомив він.
Синєгубов також наголосив, що по області вночі ворог завдав удару по Богодухівському та Чугуївському районах. У Золочеві внаслідок обстрілів горіли приватні домоволодіння, господарчі споруди, гаражі. У Чугуєві внаслідок обстрілу в 5-поверховому житловому будинку пошкоджено вікна, жителів будинку евакуювали.
Протягом доби обстрілів зазнавав також Ізюмський район: горіли сміттєзвалища та озима пшениця на полі 250 гектарів.
Тим часом у Харкові ворог вночі завдав артилерійських ударів по Київському району.
"Постраждала виключно цивільна інфраструктура - частково зруйновані кілька поверхів п’ятиповерхового будинку. А також зруйновано дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8-го та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки. На щастя, - без постраждалих", - повідомив він.