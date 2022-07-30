Чим більше людей виїде з Донецької області зараз, тим менше людей російська армія встигне вбити.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності евакуації наших громадян, які досі перебувають на Донбасі

Про це глава держави заявив у своєму відеозвернення ввечері 30 липня.

Він наголосив, що на Донбасі, у зонах найжорсткіших боїв залишаються "сотні тисяч людей, десятки тисяч дітей, багато хто відмовляється виїхати, але це справді потрібно зробити".

"Це рішення все одно доведеться ухвалювати. Все одно. Повірте мені. І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити. Тому, якщо у вас є змога, говоріть, будь ласка, з тими, хто ще залишається в зонах бойових дій на Донбасі. Будь ласка, переконуйте їх, що виїхати потрібно, а особливо якщо це сім'ї з діточками. Якщо у вас є змога допомогти переселенцям – зробіть це", - наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, і все організовується.

"Повний супровід, повна допомога – і логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області.

Ірина Верещук, яка очолила цей штаб, закликала жителів Донецької області евакуюватися в більш безпечні регіони України.

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