Україна повернула тіла ще 35 загиблих захисників.
Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передача тіл відбулася у Запорізькій області.
"В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що процес повернення тіл загиблих українських військових триває та відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Як повідомляв УНІАН, 14 червня тіла 64 полеглих захисників "Азовсталі" передали Україні. Обмін відбувся у Запорізькій області. Таким чином Росія передала Україні загалом 282 тіла. Щоб їх упізнати, родичі мають пройти ДНК експертизу. Стан тіл такий, що на упізнання підуть місяці. У полку "Азов" для захисників Маріуполя пропонують створити меморіал у знаковому місці столиці, аби українці та іноземці могли віддати шану бійцям і побачити, якою ціною нам дається перемога.
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