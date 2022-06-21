Передача тіл відбулася у Запорізькій області.

Україна повернула тіла ще 35 загиблих захисників.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передача тіл відбулася у Запорізькій області.

"В Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процес повернення тіл загиблих українських військових триває та відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня тіла 64 полеглих захисників "Азовсталі" передали Україні. Обмін відбувся у Запорізькій області. Таким чином Росія передала Україні загалом 282 тіла. Щоб їх упізнати, родичі мають пройти ДНК експертизу. Стан тіл такий, що на упізнання підуть місяці. У полку "Азов" для захисників Маріуполя пропонують створити меморіал у знаковому місці столиці, аби українці та іноземці могли віддати шану бійцям і побачити, якою ціною нам дається перемога.

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