Обмін тілами загиблих військовослужбовців відбувся у Запорізькій області.

В рамках обміну окупанти повернули тіла 64 захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, в Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців.

"Україна повернула тіла 64 героїчних оборонців "Азовсталі" для гідного їх поховання", - наголошується у повідомленні.

У зв'язку з цим сказано, що відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка.

"Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", - додали у Мінреінтеграції.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня екс-командир полку "Азов" Максим Жорін повідомив, що за результатами декількох обмінів до Києва доправили тіла 220 загиблих на "Азовсталі" героїв.

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