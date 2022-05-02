Зазначається, що елітні війська Росії постраждали у війні проти України, на відновлення підуть роки.

Росія задіяла в війні проти України приблизно 65% всієї її наземної бойової чисельності. Чверть сил, ймовірно, виведені з ладу.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великобританії в Twitter.

Так, за даними розвідки, на початку війни Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% всієї її наземної бойової чисельності.

Разом з тим Росія зазнала серйозних втрат, її боєздатність знижена. За даними розвідки, постраждали, в тому числі елітні військові частини країни-агресора.

"Цілком ймовірно, що більше чверті цих частин в даний час виведені з ладу. Деякі з найбільш елітних частин Росії, в тому числі повітряно-десантні війська, постраждали від найвищих показників виснаження", – йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії вважають, що Росії, ймовірно, будуть потрібні роки, щоб відтворити ці сили.

Як повідомляв УНІАН, в Україні на ряді напрямків тривають наступальні дії російських окупантів. На Південнобузькому напрямку противник намагається вийти на адмінкордон Херсонської області та шукає слабкі місця в обороні воїнів, йдеться у зведенні Генштабу України.

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