Щомісяця власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, будуть отримувати виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування.

Кабінет міністрів розробить соціальний пакет для підтримки внутрішньо переміщених осіб, яким врегульовуються питання соціальних виплат, працевлаштування, а також розміщення осіб, які втратили або вимушено покинули своє житло.

Про це повідомила прес-служба уряду.

"Відтак власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги", – розказав міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Зокрема, люди, які мають житло та готові дати прихисток внутрішньо переміщеним особам, повинні повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців.

Для цього необхідно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також цю інформацію можна надати через веб-сайт Прихисток, а надалі це можна буде зробити й через застосунок "Дія".

"Річ у тім, що органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей. Що важливо, розселення у житлі буде відбуватись лише за згодою власників житла, які погодились надати прихисток", - пояснили в уряді.

Щомісяця власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, будуть отримувати виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, станом на 20 березня відомо, що у приватному секторі Львівщини вдалося розміститися майже 100 тисячам вимушених переселенців.