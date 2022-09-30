В Альянсі закликали президента РФ припинити війну.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що мобілізація, погрози застосування ядерної зброї і спроба анексії українських територій - все це свідчить про повний провал стратегічних планів президента Російської Федерації Володимира Путіна у війні з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі.

"Це вирішальний момент. Путін мобілізував ще сотні тисяч військових, вдається до безвідповідального брязкання ядерною зброєю, і тепер незаконно анексував більше української території. Це усе разом є найбільш серйозним загостренням з часу початку війни. Ніщо з цього не показує силу. Це показує слабкість. Це визнання, що війна не йде відповідно до плану. І що Путін повністю провалився у своїх стратегічних цілях", - наголосив Столтенберг.

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Як заявив генеральний секретар Альянсу, Путін несе повну відповідальність за цю війну. "Ми закликаємо Путіна припинити цю війну. Він відповідальний за початок війни, і він несе відповідальність за її припинення", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що Україна - це жертва, а Росія - це агресор.

"Якщо Росія припинить воювати - настане мир. Якщо Україна припинить воювати - вона припинить існування як незалежна і суверенна держава в Європі", - додав Столтенберг.

За його словами, НАТО знову підтверджує непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Мобілізація в РФ 2022 та спроба анексії Росією частини низки областей України - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію російських військовослужбовців запасу на війну з Україною. Також Путін, говорячи про ядерну зброю, заявив, що використає всі наявні засоби у разі нібито появи загрози територіальній цілісності РФ. У своєму екстреному виступі, присвяченому оголошенню часткової мобілізації у РФ, він сказав: "Всі, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій - про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській - про приєднання до РФ.

Жителі захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участі у псевдореферендумах, тому їх окупанти змушували голосувати під дулами автоматів. За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, більше 90% учасників "референдуму" проголосували "за".

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування.

Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України і запропонував Києву перемовини.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський 30 вересня заявив, що домовитись про співіснування з Путіним неможливо, тому Україна буде вести діалог з іншим президентом РФ. Глава держави переконаний, що "тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї її території повертає мир".

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