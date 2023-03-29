До Макіївки доставили десятки супротивників-"добровольців", які відмовилися виконувати бойове завдання, зазначили у Генштабі.

Російські окупанти все частіше відмовляються виконувати накази командирів.

Про це йдеться у зведенні Генштабі Збройних сил України станом на 6:00 середи, 29 березня. "Останнім часом спостерігається тенденція, коли російські загарбники відмовляються виконувати накази командирів", - сказано у зведенні.

За його даними, 25 березня виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки противника, що діє на Авдіївському напрямку.

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Крім того, 23 березня за відмову виконувати бойове завдання було обеззброєно та доставлено до Макіївки Донецької області близько 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань "невський" та "ветерани".

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Наприкінці березня стало відомо, що російські окупанти із збройного формування "Шторм" розповіли, що їх після скарги під загрозою ліквідації свої ж ізолювали в окопах у селі Водяне, яке розташоване на Донбасі.

Вороги жалілися, що командири наказали гнати їх на танки, кулемети й міномети і через це були знищені 22 загарбника, а понад 30 - поранені.

Пізніше повідомлялося, що окупантів, які нажалілися на своє керівництво, допитувала російська військова прокуратура.

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