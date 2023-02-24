Російські окупанти активно ведуть повітряну розвідку для коригування вогню артилерії.

Російські окупанти продовжують засереджуватись на наступі на п'яти напрямках та нарощують чисельність особового складу.

Основні зусилля Російська Федерація зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зокрема, на Куп'янському та Лиманському напрямках противник провів декілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва та населених пунктів Верхньокам’янське і Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції українських військ, здійснив декілька безуспішних наступів поблизу населених пунктів Дубово-Василівка, Берхівка та Залізнянське. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар'їнка - успіху не мав.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено", - зазначили в Генштабі.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України сьогодні знищили російський ударний гелікоптер Мі-24 та БПЛА із баражуючими боєприпасами типу "Ланцет". Також українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Своєю чергою, російські війська протягом доби завдали 18 авіаційних ударів по території України. Також окупанти здійснили понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Тим часом, за рік повномасштабної війни Росія втратила 146 тисяч 820 своїх окупантів, за добу, 23 лютого, українські захисники ліквідували 970 путінських військових.

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