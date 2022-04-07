Захисники України, зокрема, поранили щонайменше трьох супротивників, поділився боєць "Фелікс".

На Луганщині воїни одного з підрозділів угруповання Об’єднаних сил успішно атакували ворога, захопивши його позиції та зброю.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці операції Об'єднаних сил.

Зокрема, військовослужбовець на псевдо "Фелікс" розповів, що пошуково-ударні дії пройшли без втрат з нашого боку, у ворога - щонайменше троє поранених.

"Виявили позиції окупантів на передньому краї. Вони почали створювати суцільну лінію оборони, вкопуватися, укріплювати свої позиції. Наступного ж дня ми вирішили їх вибити звідти, поки вони не закріпилися остаточно", - повідомив він.

За словами "Фелікса", на захоплених позиціях українські захисники знайшли кілька покинутих загарбниками РПГ, підствольні гранатомети та постріли до них, велику кількість набоїв до стрілецької зброї різних калібрів та документи.

Загалом українським воїнам протистояло до двох десятків ворожої піхоти на передньому краї, а також від трьох до чотирьох десятків окупантів у резерві.

"Їхня позиція була важлива: вони контролювали дорогу. Добре, що вони не вміють воювати. Резерви, які мали прийти на допомогу, побігли першими. Швидкості їм додав наш міномет. Передові позиції спочатку відстрілювались, але потім забрали поранених і чкурнули з поля бою слідком", - додав військовослужбовець.

Нагадаємо, Росія 24 лютого рано вранці увірвалася на територію України.

Ворог спершу атакував військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, в Києві, Харкові, Чернігові, Маріуполі, Одесі та в Миколаєві.

Низка держав Заходу запровадили проти РФ нові обмежувальні заходи.

6 квітня очільник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай говорив, що супротивник на Луганщині може намагатися йти в наступ через три-чотири дні.

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