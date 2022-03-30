На частині сходу України, зокрема, знищили 15 ворожих артилерійських систем.

На Донецькому та Луганському напрямках з початку поточної доби ЗСУ успішно відбили п'ять ворожих атак.

Про це повідомили у прес-центрі операції Об’єднаних сил.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито п'ять атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

Так, українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, а також 15 артилерійських систем. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили один літак, три безпілотники та одну крилату ракету.

Нагадаємо, 30 березня повітряне командування "Схід" повідомило, що було збито три ворожі літаки, за попередніми відомостями, знищено ворожі винищувачі-бомбардувальники.

Раніше Міноборони України поділилося, що з початку вторгнення Росії в Україну (відбулося 24 лютого) станом на 30 березня в нашій країні були знищені близько 17 тис. 300 окупантів, 131 літак та 81 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

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