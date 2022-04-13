Захисники нашої країни знищили Су-25 супротивника.

Зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили 300-ту - ювілейну - ціль з початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ

"12 квітня на Сході та Півдні України, де найбільше здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою. Втім, це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних сил України вразити ворожий штурмовик Су-25", - зазначено зокрема у повідомленні.

Командування зазначає, що цілями ЗРВ Повітряних Сил є: літаки, вертольоти, БПЛА, крилаті та балістичні ракети.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Києву, Маріуполю, Харкову, Херсону, Чернігову, Сумах та Миколаєву.

За даними Генштабу Збройних сил України, станом на 14 квітня в українській державі знищено, в тому числі 19,6 тис. окупантів, а також 157 літаків та 140 гелікоптерів.

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