Супротивник тікає, хоч і має більше техніки, зазначив очільник Міноборони України.

Ворог відступає на Чернігівщині та Сумщині, щоб перегрупувати сили та змінити напрямок ударів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав у зверненні, яке опубліковане у Facebook.

Він зазначив, що зараз продовжуються важкі бої на Харківщині, Луганщині, Донеччині.

"Наші війська відтісняють окупантів на Херсонщині. У непростій ситуації залишається Чернігів. Героїчно б’ються захисники Маріуполя, які вже стали легендами сьогодення", - зазначає Резніков.

За його словами, тисячі і тисячі людей сьогодні виборюють майбутнє для України, для усіх майбутніх поколінь українців, щоб вони самі визначали свою долю і ніколи не були змушені жити під пануванням нелюдей.

"Після відбиття першої хвилі вторгнення, яка може бути не останньою, доведеться зробити ще багато, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв. Впевнений, що в цьому допоможе досвід Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, який гідно зустрів російську навалу в зоні проведення ООС, а зараз очолює Київську обласну військову адміністрацію", - зазначив Резніков.

Міністр підкреслив, що Київ багато в чому врятували героїчні бійці на Чернігівщині та Сумщині, якими безпосередньо керує командувач військ Оперативного командування "Північ", Герой України Віктор Ніколюк.

Резніков також наголосив на мужності воїнів, які зробили Чернігів "нездоланною фортецею для ворога".

"Одразу кілька міст на Сумщині прийняли на себе удар і гідно його витримали. Ворог тікає, хоч і має більше техніки. Він просто не має таких людей, як у нас", - додав він.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Одесу, Житомир, Суми та Херсон. Українські війська давали гідну відсіч ворогові.

Наприкінці березня стало відомо, що Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей й має проблеми з ротацією і посиленням свого війська.

В Генштабі Збройних сил України вважають, що "відведенням" військ супротивник хоче створити помилкову ілюзію щодо відмови від задуму оточити Київ.

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