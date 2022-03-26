У частині регіонів Росії спробували провести часткову мобілізацію, зазначив радник очільника Офісу президента.

У Російській Федерації зараз розвиваються два скандальні процеси, пов'язані з війною в Україні.

Обидва процеси дуже руйнівні для авторитарного каркасу РФ, написав у Telegram радник очільника Офісу президента, член української делегації на переговорах з російською стороною Михайло Подоляк.

"У РФ просто зараз розвиваються два скандальні процеси. Обидва, до речі, вкрай руйнівні для авторитарного каркасу держави-агресора", - зазначив він.

За його словами, перший процес - у частині російських регіонів спробували провести часткову мобілізацію.

"...У найбільш депресивних і мовчазних регіонах. Проте навіть там одразу почалася паніка. І щоб її зняти, спікери російського Міноборони вийшли на публіку з дивною заявою: мобілізація справді відбувається, але її організували... українські спецслужби", - додав радник очільника ОП.

На думку Подоляка, супротивник явно намагається виправдати своє бажання компенсувати строковиками дедалі суттєвіші втрати живої.

"Другий (скандальний процес - Ред.). Управлінська еліта категорично намагається сховатися від будь-якої публічності. Геть зникли з коментарійного поля. І тому на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали й відправили на заслужену пенсію до того ж Радбезу...", - підкреслив він.

Радник керівника ОП вважає, що найбільш органічний у цьому - екс-голова уряду та екс-президент Дмитро Медведєв.

"Саме його поява в публічному полі безпосередньо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності та шукає можливість так чи інакше втекти з "російського військового корабля", - додав Подоляк.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Миколаїв і Херсон.

24 березня Михайло Подоляк попередив, що ворог намагається перевести війну в Україну в частково "затяжну фазу" через надто високі втрати й відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках.

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