Українська авіація завдала три удари по позиціях зенітних ракетних комплексів супротивника.

Сили оборони України за добу завдали понад 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Українська авіація також завдала три удари по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 четверга, 1 грудня.

"Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також три удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника", - зазначили у Генштабі.

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Зранку 1 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що вороги на Авдіївському напрямку намагаються покращити тактичне положення. Крім того, загарбники й надалі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Українські воїни відбили атаки супротивника в районах населених пунктів Білогорівка, Новоселівське, Стельмахівка Луганської області та Яковлівка, Білогорівка, Бахмут, Курдюмівка, Кам’янка, Красногорівка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка Донецької.

На нашій землі вже ліквідували орієнтовно 89 тисяч 440 окупантів та багато ворожої техніки, зокрема, 2 915 танків.

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