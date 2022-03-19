Звання Герой України Зеленський надав, зокрема, командиру окремого загону спецпризначення "Азов".

Президент України Володимир Зеленський надав звання Герой України двом українським військовослужбовцям.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

"За поданням Головнокомандувача Збройних сил України вирішив присвоїти звання Героя України полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу - командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти та майору Прокопенку Денису Геннадійовичу - командиру окремого загону спецпризначення "Азов". За мужність, за ефективні дії з відбиття атак ворога, за захист міста-героя Маріуполя", - повідомив Зеленський.

Він також подякував кожному, хто захищає Маріуполь та всю Україну.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Спочатку окупанти бомбили військові об'єкти, а потім атакували і мирні населені пункти, зокрема, Маріуполь, Київ, Чернігів, Харків, Миколаїв та Херсон.

18 березня Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних сил України, зокрема, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

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