На відео показано унікальні кадри з фронту.

Воїни "Інтернаціонального легіону" показали, як беруть участь у боях проти російських окупантів на боці України в Сєвєродонецьку. Вони пересуваються перебіжками, займають позицію в укритті, використовують придушення вогнем, якщо необхідно пройти через небезпечну місцевість.

Ролик опублікував прес-центр Сухопутних військ Збройних сил України на своїй офіційній сторінці на Facebook.

На відео спочатку показується, як бійці пересуваються всередині промислового або складського приміщення. Вони постійно ховаються за колонами і перебігають від одного укриття до іншого.

Загін діє злагоджено і уважно. Під час підйому по сходах боєць спереду перевіряє наявність ворога зверху. А коли з'явилася необхідність подолати невелику відкриту ділянку між спорудами, один із солдатів "Інтернаціонального легіону" використав придушення вогнем. Він почав безперервно стріляти в бік окупантів, щоб товариші змогли пройти через небезпечну територію.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай ще на початку червня розповів, що в Сєвєродонецьк прибули бійці "Інтернаціонального легіону". За словами терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, саме вони допомогли провести контрнаступ в місті.

На поточний момент Сєвєродонецьк залишається однією з найбільш "гарячих" точок на фронті. Окупанти продовжують намагатися встановити повний контроль над населеним пунктом. Однак українські захисники утримують позиції, зокрема — на заводі "Азот".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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