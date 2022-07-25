Валерій Романенко зазначив, що ракетні удари в цьому випадку можуть скоротитися до 70%

Бійцям Збройних сил України необхідна авіація. Літаки дозволять захистити українські міста від ворожих ракет.

Про це розповів авіаексперт Валерій Романенко 24 каналу.

"Ви бачите, як зараз росіяни кошмарять наші міста. Вони просто тероризують всі міста без винятку. Можуть вдарити й по Харкову, який поруч з лінією фронту, і по Вінниці, яка в багатьох сотнях кілометрів", - зазначив Романенко.

За його словами, найкращим засобом для боротьби з ворожими крилатими ракетами є винищувачі.

"Якби Україна отримала від союзників ще й спеціальні радари, наші захисники могли б довести відсоток збитих крилатих ракет до 60-70%. З їх допомогою військові могли б визначити точку входу ракети на нашу територію, простежити траєкторію та навести на неї винищувачі", - пояснив авіаексперт.

При цьому він вказав, що саме авіація допомогла б при контрнаступі українських військових та у звільненні тимчасово окупованих територій.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними західних ЗМІ, керівництво військово-повітряних сил США порушило питання про можливість навчання українських пілотів і надання Україні американських штурмовиків A-10 Warthog.

Журналісти відзначають, що такий план має сенс. Україні потрібно більше авіації і більше способів знищити російську артилерію і танки.

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