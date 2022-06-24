Всього втрати Росії за весь час повномасштабної агресії склали близько 34 530 осіб.

Українські захисники знищили у боях ще сотню окупантів. Всього втрати Росії за весь час повномасштабної агресії склали близько 34 530 особового складу.

Про це йдеться в оновлених даних Генштабу станом на ранок 24 червня.

У боях знищено: 1507 ворожих танків; 3637 бойових броньованих машин; 759 артилерійських систем; 241 РСЗВ; 99 засобів ППО; 216 літаків; 183 гелікоптерів; 622 БПЛА; 137 крилатих ракет; 14 кораблів/ катерів; 2553 автомобільної техніки та автоцистерн; 60 одиниць спеціальної техніки.

Протягом минулої доби ЗСУ знищили три танки, одну реактивну систему залпового вогню, три артилерійські системи, два БПЛА, 5 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

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