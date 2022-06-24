За добу на підконтрольній частині Донеччини загинуло 7 осіб, 4 особи було поранено.

У Донецькій області ситуація лишається складною, проте за минулу добу ворог не мав успіху у своїх наступальних діях.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"У Донецькій області ситуація лишається складною, втім за минулу добу ворог вчергове не мав успіху в своїх наступальних діях. Найбільш гострі та напружені моменти – це Бахмутський напрямок, він залежить від того, наскільки будуть наступальними дії ворога у Луганській області і, відповідно, Лиманський напрямок та з напрямку міста Святогірськ, де ворог основні наміри виходу має на Слов'янськ та Краматорськ", - сказав Кириленко.

Голова ОВА наголосив, що Мар'їнка, Красногорівка та Авдіївка є тими населеними пунктами, які ворог і вдень, і вночі обстрілює з усіх видів озброєння, в тому числі використовує балістичні ракети. Та при цьому не може просунутись для того, щоб вийти на місто Костянтинівка і мати успіх у Костянтинівському, Дружківському напрямку.

Кириленко зазначив, що, зокрема, в Авдіївці немає жодного будинку, який би не був або зруйнований повністю, або частково пошкоджений.

"Немає жодного міста, яке було б безпечне на території Донецької області. За добу загинули 7 осіб, 4 особи було поранено – це на підконтрольній території. На жаль, я не пам'ятаю такої доби, щоб серед місцевого населення не було вбитих і поранених", - сказав Кириленко.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Сєвєродонецька і виході до Лисичанська. Ворог закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки.

На Луганщині окупанти намагаються встановити контроль над Гірським і вже зайняли Миколаївку. Спробу наступу ворога в напрямку Мар'їнки ЗСУ жорстко придушили.

Українські військові зупинили наступ російських окупантів у напрямку південної околиці Лисичанська Луганської області - завдали противнику втрат і змусили відступити.

Під Харковом противник обстрілює раніше звільнені села, намагається утримати займані рубежі, щоб не дати ЗСУ вийти до кордону.

За даними Міноборони, ЗСУ зараз здійснюють маневрову оборону на Донбасі, бо у ворога вогнева перевага. Українські захисники роблять все, щоб не допустити оточення російськими силами.

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