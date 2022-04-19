Жителів міста закликали не виходити з укриттів без необхідності

Російські військові обстріляли Харків. В результаті атаки окупантів три людини загинули, а ще 16 отримали поранення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

"Окупанти обстріляли Київський, індустріальний райони. Росіяни використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км. Також зазнали обстрілів Дергачівський і Чугуївський райони", - розповів глава Харківської ОВА.

При цьому він закликав жителів міста не виходити з укриттів без необхідності і не збиратися групами через збільшення інтенсивності обстрілів. Крім того, Синєгубов попередив, що на Великдень введуть обмеження.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення, в тому числі й у Харкові.

В РНБО повідомили, що 18 квітня окупанти майже по всій лінії фронту Харківської Донецької та Луганської областей намагалися прорвати українську оборону.

Варто зазначити, що станом на 19 квітня втрати особового складу склали приблизно 20800 осіб.

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