Снаряд потрапив на склади, є загроза вибуху.

Внаслідок ворожого обстрілу у Святошинському районі Києва загинула одна людина.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram-каналі.

В повідомленні сказано, що сьогодні близько 16:30 до Служби порятунку 101 надійшло кілька повідомлень одночасно про пожежі у Святошинському районі столиці. Внаслідок потрапляння снарядів сталось займання двох автомобілів.

"О 17:04 загоряння було ліквідовано. На жаль, загинула 1 людина"- сказано в повідомленні.

Також зазначається. що неподалік виникло загоряння трав’яного настилу на площі 5000 кв. м. Ліквідація триває.

Рятувальники зазначають, що ще один виклик поступив на склади, куди потрапив снаряд, внаслідок чого виникла пожежа на площі 3000 кв. м.

"Є загроза вибуху снаряду, через що здійснюється гасіння пожежі з безпечної відстані. Ліквідація триває".- сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня о 5:02 в результаті падіння залишків збитої ракети сталася пожежа та руйнування житлового будинку у Дарницькому районі столиці.

За даними ДСНС, вибух спричинив руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на цьому ж поверсі.

В результаті ракетного удару Києві пошкоджено дві багатоповерхівки в Дарницькому районі, одна людина загинула, ще четверо постраждали.

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