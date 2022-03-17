За даними КМДА, є один загиблий і четверо постраждалих.

В результаті сьогоднішнього ранкового ракетного удару в Києві пошкоджено дві багатоповерхівки в Дарницькому районі, одна людина загинула, ще четверо постраждали.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови Миколу Поворозника.

"Ніч на 17 березня в Києві пройшла неспокійно. В результаті ракетного удару в місті постраждали два багатоповерхових житлових будинки в Дарницькому районі", - зазначив він.

"За попередніми даними одна людина загинула, четверо постраждали, двоє з них госпіталізовані. На місці продовжують роботу рятувальники та медики", – розповів Поворозник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, о 5:02 в результаті падіння залишків збитої ракети сталася пожежа і руйнування житлового будинку у Дарницькому районі столиці.

За даними ДСНС, вибух спричинив руйнування конструкцій будинку на 16-му та технічному поверсі, а також загоряння у квартирі на цьому ж поверсі.

Пожежники вогонь загасили. Тривають аварійно-рятувальні роботи з розбирання конструкцій та пошуку людей.

Рятувальники евакуювали 30 осіб з 11-го та вищих поверхів будинку, з яких одна людина загинула і ще троє постраждали.