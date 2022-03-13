Російський загарбник зазначив, що росіяни виносять з будинків українців усі цінні речі з надією вивезти їх в РФ.

Російський окупант розповів рідним, що в Україні загарбники займаються мародерством. Окремо він похвалив українське морозиво.

Про це йдеться у перехопленій телефонній розмові.

"Там реально п*зда. Все таскають: ноутбуки, телевізор з будинків... Все виносять, дебіли їб*ні", - розповів окупант.

Награбоване загарбники складають у машини з надією вивезти в РФ. Крадуть навіть шини з припаркованих автівок мирного населення.

Окупант розповів дружині, що його пригостили "ох*єнним" морозивом з українського магазину, який розграбували окупанти. Загарбника також здивували низькі ціни на харчові продукти в Україні. Схоже, його співрозмовниця теж була здивована.

Водночас жінка зазначила, що "українці не раді бачити росіян". Окупант зазначає, що сам не розуміє сенсу цієї війни.

"Добре, коли б ми на своїй землі воювали... А тут, нах*й, для чого воюємо? Х*й його знає", - каже окупант.

Водночас росіянка розповіла окупанту про нові реалії РФ.

Дружина окупанта: В нас не будуть Англійську прем'єр-лігу показувати.

Окупант: По телевізору, так?

Дружина окупанта: Так... Ніде. Вікіпедію хочуть заблокувати, бо вона пише про нас погано.

Окупант: Коротше, п*здець, так?

Дружина окупанта: Повний! Чи вартувало воно того? Я вже за своє життя переймаюся. Я просинаюся вже, наче сама на війні побувала. Надивлюся цих кадрів, що українці публікують: мертвих, розірваних... Спати не можу.

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