На Слов'янському напрямку ворог зі ствольної та реактивної артилерії стріляв по околицях низки населених пунктів, зазначили у Генштабі української армії.

Українські воїни успішно відбили ворожий штурм у напрямку Краснопілля.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили", - йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ. Ворог вживає заходів для забезпечення підрозділів матеріально-технічними засобами.

Здійснював вогневий вплив з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах міста Харкова та населених пунктів Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне і Благодатне.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у чисельному складі та характері діяльності не відзначається. Ворог обстріляв зі ствольної артилерії район населеного пункту Карповичі Чернігівської області.

Раніше Генштаб Збройних сил України попередив, що в нашій країні супротивники готуються до активізації бойових дій на двох напрямках - Краматорському та Бахмутському.

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