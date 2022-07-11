Українські воїни успішно відбили ворожий штурм у напрямку Краснопілля.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили", - йдеться у повідомленні.
На Слобожанському напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Харківському напрямку та недопущенні просування наших військ. Ворог вживає заходів для забезпечення підрозділів матеріально-технічними засобами.
Здійснював вогневий вплив з артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах міста Харкова та населених пунктів Базаліївка, Петрівка, Руські Тишки, Слатине, Прудянка, Рубіжне і Благодатне.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у чисельному складі та характері діяльності не відзначається. Ворог обстріляв зі ствольної артилерії район населеного пункту Карповичі Чернігівської області.
Раніше Генштаб Збройних сил України попередив, що в нашій країні супротивники готуються до активізації бойових дій на двох напрямках - Краматорському та Бахмутському.
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