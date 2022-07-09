У районі одного із селищ вороги намагалися покращити своє тактичне положення, зазначили у Генштабі української армії.

У Донецькій області російські окупанти намагалися взяти під контроль територію Вуглегірської теплоелектростанції (знаходиться у Світлодарську).

Супротивники також намагалися покращити своє тактичне положення в районі селища Доломітне, повідомив на своїй сторінці в Facebook Генштаб Збройних сил України.

За його даними, захисники нашої держави не дозволили окупантам втілити у життя їхні плани.

"Наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого й обстрілювали, зокрема, об’єкти цивільної інфраструктури. Лише в одному Маріуполі через ворогів загинули понад 20 тисяч осіб. Пізніше вороги пішли у наступ на частині Донбасу. Супротивнику вдалося взяти під контроль низку населених пунктів.

ЗСУ давали гідну відсіч ворогам. У Генштабі повідомляли, що станом на 8 липня на нашій землі ліквідовано 36,9 тис. супротивників.

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