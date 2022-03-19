Голова Миколаївської ОДА відмітив, що окупанти б'ють з артилерії по житлових кварталах

Російські війська почали відступати від Миколаєва. Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення з артилерії

Про це розповів глава Миколаївської ОДА Віталій Кім в ефірі телемарафону UAразом.

"Ситуація, як кажуть останнім часом, "краще, ніж вчора". Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивних снарядів, робить це з відстані 50-70 кілометрів. Бойові дії: зараз росіяни відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку", - зазначив Кім.

При цьому чиновник не надав ніякої додаткової інформації через військову таємницю.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на Україну. Ворог бомбив не тільки військові об'єкти, а й мирні населені пункти, зокрема, Миколаїв. З початку війни в обласному центрі йшли запеклі бої, противник неодноразово обстрілював місто.

16 березня глава Миколаївської обласної цивільної адміністрації Віталій Кім відмітив, що в районі міста українські військові відсунули лінію фронту.

18 березня окупанти бомбили Миколаїв, зокрема, відкривав вогонь з Херсонської області, через жителів не встигли попередити про повітряну атаку.

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