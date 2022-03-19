У результаті ворожого удару по казармі "декого зачепило", повідомив мер Миколаєва.

У п'ятницю вранці, 18 березня, противник з близької відстані бомбив Миколаїв, зокрема, відкривав вогонь з Херсонської області, тому місцевих жителів не встигли попередити про повітряну атаку.

Супротивник обстріляв казарму 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, "деякі об'єкти були порожніми", розповів мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

За його словами, "декого зачепило". Очільник міста додав, що більше відомостей він не може надати, оскільки військовою інформацією не може ділитися.

"У нас не було повітряної тривоги, тому що нас атакували з Херсонщини, і ми просто не встигли запустити систему оповіщення. Бомбардування відбулося швидше, ніж ми пеленгуємо і запускаємо систему", - зазначив чиновник.

Нагадавши, 24 лютого рано вранці війська Росії увірвалися в Україну. Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Миколаїв.

З початку війни в обласному центрі йшли запеклі бої, ворог намагався знищити місто.

16 березня очільник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім поділився, що у районі міста була відсунута лінія фронту.

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