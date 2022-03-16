Область переходить на нормальний режим роботи, на документообіг, при цьому зараз будуть посилені заходи з безпеки городян та бізнесу.

В районі Миколаєва лінію фронту відсунули. Окупант переміщається за Херсон, готує нову лінію оборони.

Про це повідомив в Telegram керівник Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

"Лінію фронту відсунули. За всіма даними розвідки, ворог обкопується і нічого не хоче робити. Окупант переміщається за Херсон, готує нову лінію оборони. Це означає, що в найближчому майбутньому Миколаїв буде тиловим містом", - написав Кім.

Він додав, що тепер область переходить в нормальний режим роботи, на документообіг.

"Зараз будуть посилені заходи з безпеки городян і бізнесу. Тепер у мене з'явилося більше часу, щоб розбиратися з господарством області. Будемо наводити порядок", - підкреслив Кім.

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