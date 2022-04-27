Аналогічний каталог створив Ізраїль після Другої світової війни.

В Україні йдуть активні роботи над "Книгою катів". Це буде велика збірка відомостей про кожного військового злочинця Російської Федерації, який здійснював звірства проти нашої країни і мирного населення під час війни. Зараз досліджується, перевіряється і верифікується величезна кількість даних для їх подальшого внесення в каталог.

Про активну роботу над "Книгою катів" розповів на нещодавньому брифінгу заступник голови Офісу президента України Андрій Смирнов.

"За координації Офісу президента спільно з органами досудового розслідування, розвідувальними органами та Мінцифри проводиться щоденна робота з підготовки "Книги катів" — збірника відомостей про кожного військового злочинця Росії, причетного до війни і звірств, які відбувалися і відбуваються на території України. Досліджується, перевіряється і верифікується величезний масив інформації, який згодом буде доступний нашим громадянам і всьому цивілізованому світу", — заявив Смирнов.

Про створення "Книги катів" на початку квітня вперше згадав президент Володимир Зеленський. Це сталося після того, як стало відомо про звірства росіян у Бучі та інших населених пунктах Київської області. Потім президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен підтвердила, що Україна отримає технічну та фінансову підтримку для проведення слідчих дій.

Протягом квітня в нашу країну прибували експерти, які вже займаються вивченням військових злочинів РФ. Наприклад, окремі групи прислали Франція і Словаччина. А прокурор Гаазького трибуналу назвав Україну "місцем злочину", коли відвідав Бучу.

Про ізраїльську "Книгу катів"

У 1960 році ізраїльські спецслужби схопили і стратили Адольфа Ейхмана — нацистського офіцера, співробітника "Гестапо", який відповідав за вирішення "єврейського питання".

Після цього стало відомо, що у "Моссада" є список військових злочинців, який узгоджений з урядом. Кожного з них постановили доставити в ізраїльський суд або ліквідувати.

Робота по "Книзі катів" велася 30 років. Не всіх нацистських злочинців вдалося зловити і знищити. Але можна припустити, що кожен з них ховався і жив у постійному страху перед відплатою.

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