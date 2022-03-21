Комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення пошкоджених будинків.

У місті Києві понад 70 житлових будинків пошкоджені внаслідок обстрілів окупантів.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Будівлі мають різні ступені пошкоджень: там, де руйнування критичні, мешканців відселили, де незначні - комунальні служби отримують ремонтні матеріали для оперативного відновлення: плівку для ремонту вікон, кріплення, матеріали для ремонту покрівлі тощо", - розповіли у КМДА.

Зазначається, що підприємства, які перевозять відходи, зокрема "Київкомунсервіс", мають відповідну техніку та регулярно вивозять габаритні уламки від вибухів.

"Служби оперативно відновлюють комунікації та послуги, щоб люди повертались у свої оселі в тих будинках, які придатні для проживання", - додали у держадміністрації.

Також зауважується, що працівники житлово-комунальної сфери, крім тих, хто пішов до лав Збройних сил України та територіальної оборони, працюють попри збільшення обсягу робіт і труднощі.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ відкрито напала на незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією, становила 62,6 мільярда доларів.

За словами мера Києва Віталія Кличко, тільки через обстріл торговельного центру у Подільському районі столиці непридатні до життя три багатоповерхівки.

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