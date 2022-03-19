Анна Маляр вказала, що списувати РФ з рахунків рано та неправильно з точки зору захисту держави

Заступник міністра оборони Анна Маляр заявила, що російська влада планувала реалізувати свої плани в Україні максимум за 30 днів. Вона вказала, що війна виснажує нашого ворога, але списувати Росію з рахунків небезпечно.

Про це Маляр розповіла в ефірі телемарафону UA.

"Те, що війна виснажує нашого ворога, це абсолютно точно. Ворог планував за 30 днів по максимуму реалізувати свою операцію, тому у них дійсно ресурс був розрахований на цей період", – зазначила заступник глави Міноборони.

При цьому вона вказала, що списувати РФ з рахунків рано і неправильно з точки зору захисту держави, а Україна повинна бути готова до всіх варіантів розвитку подій

"Але те, що російським військам на території України було завдано великої шкоди і вони зазнали величезних втрат – це так. Те, що вони шукають шляхи поповнення особового складу, техніки, звертаються за допомогою до інших країн, свідчить про те, що їм складно", –розповіла Маляр.

За її словами, підрив економіки Росії важливий, але її курс ще дозволяє країні триматися на плаву.

Як раніше повідомляв УНІАН, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що росіяни близькі до точки, коли вони вже більше не зможуть продовжувати атаку, але за умови тиску Заходу протягом наступних 10-ти днів.

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