Не виключено, що Росія використовує перемовини як можливість для перегрупування сил, щоб завдати ще більшого удару.
Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.
За її словами, РФ все використовує для того, щоб "укріпити свої позиції і рухатись далі, вони дійсно не полишають своєї мети – мати повний контроль над Україною".
Маляр зазначила, що у ворога є завдання мінімум і максимум, але "поки що вони жодної своєї цілі не досягли". Вона додала, що у Росії є мета просувати далі, а українська армія не дасть їм цього зробити.
"Росія вісім років використовувала перемовини як додатковий інструмент політичного впливу чи шантажу щодо України. Ніхто не виключає, що так відбувається і зараз", – нагадала Маляр.
Раніше в Офісі президента говорили, що позиція Російської Федерації на переговорах з Україною пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил.
Водночас український гарант Володимир Зеленський вкотре наголосив, що його пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі – це завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для України та реальний захист України.