Країна-агресор 8 років використовувала перемовини як додатковий інструмент "політичного впливу чи шантажу щодо України".

Не виключено, що Росія використовує перемовини як можливість для перегрупування сил, щоб завдати ще більшого удару.

Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, РФ все використовує для того, щоб "укріпити свої позиції і рухатись далі, вони дійсно не полишають своєї мети – мати повний контроль над Україною".

Маляр зазначила, що у ворога є завдання мінімум і максимум, але "поки що вони жодної своєї цілі не досягли". Вона додала, що у Росії є мета просувати далі, а українська армія не дасть їм цього зробити.

"Росія вісім років використовувала перемовини як додатковий інструмент політичного впливу чи шантажу щодо України. Ніхто не виключає, що так відбувається і зараз", – нагадала Маляр.

Раніше в Офісі президента говорили, що позиція Російської Федерації на переговорах з Україною пом'якшилася, проте Україна налаштована боротися до кінця своїх сил.

Водночас український гарант Володимир Зеленський вкотре наголосив, що його пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі – це завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для України та реальний захист України.

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