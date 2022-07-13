Не виключено, що противник продовжить штурм аби створити сприятливі умови для наступу у напрямку Ізюм – Слов’янськ.

Українські воїни успішно відбили штурм окупантів у напрямку Довгенького та Долини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог не припиняє артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Курулька, Мазанівка, Адамівка, Вірнопілля, Гусарівка, Чепіль, Велика Комишуваха, Краснопілля, Хрестище, Довгеньке та Маяк. Штурм в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина українські захисники успішно відбили. Не виключається продовження ведення противником штурмових дій для покращення тактичного положення та створення сприятливих умов для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Основні зусилля зосереджує на обороні.

Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії місто Харків та населені пункти Соснівка, Дементіївка, Микільське, Руські та Черкаські Тишки, Питомник, Слатине, Прудянка, Нове, Іванівка та Залиман.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, здійснював обстріли зі ствольної артилерії та мінометів в районах населених пунктів Тетянівка, Миколаївка, Крива Лука, Сіверськ, Серебрянка, Спірне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського.

На Сіверському напрямку склад та положення ворожих військ без особливих змін. Окупанти обстріляли позиції наших військ із мінометів в районі Вовківки Сумської області.

Як раніше повідомляв УНІАН, Слов'янськ після відведення українських військ з Лисичанська став прифронтовою зоною. У британській розвідці назвали захоплення міста наступною оперативною ціллю рашистів.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупаційна армія може спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ з трьох напрямків. Зараз ворог проводить обмежені атаки на Донбасі, щоб ЗСУ не перехопили ініціативу, і готується до наступного великого штурму.

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