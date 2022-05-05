Нардеп зазначив, що одна з причин - ускладнення постачання Україні озброєння.

Член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів з чим пов'язана активність ракетних обстрілів в останні дні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"По-перше, ворог веде проти України саме терористичну війну і терористичний аспект має на меті залякування громадян. По-друге, це необхідність якимось чином унеможливити або ускладнити постачання Україні озброєння, тому об'єктами атак стають західні регіони, через які йдуть логістичні маршрути", - наголосив Веніславський.

За його словами, російське керівництво розуміє, що воно перебуває в патовій ситуації, жодних успіхів продемонструвати не може, їх втрати величезні.

"Тому Росія цими обстрілами через атмосферу страху намагається примусити українське військово-політичне керівництво до поступок, які вони для себе малюють, але це є нереалістичним сценарієм з точки зору нашої тактики та стратегії", - зауважив депутат.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія нещадно обстрілює Україну балістичними ракетами з кораблів у Чорному та Азовському морях, а також з Білорусі. Станом на 4 травня з дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Білорусі по українській території була запущена як мінімум 631 ракета.

Крім того, на російських кораблях у Чорному та Азовському морях ще є 22 ракети "Калібр".

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