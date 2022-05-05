Внаслідок обстрілів частково зруйновані житлові будинки / фото: Павло Кириленко / Telegram

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що росіяни продовжують масовані обстріли по всій лінії фронту.

"Завдають ракетних ударів по містах, розташованих у тилу. Щонайменше 1 загиблий і 17 пошкоджених будинків внаслідок нічного обстрілу Часового Яру. Після ракетного удару по Краматорську – 25 поранених, пошкоджено 9 будинків, школу та об’єкти цивільної інфраструктури", - повідомив він.

Під вогнем "Градів" опинилася також Авдіївка.

"Там інформації щодо постраждалих немає, але пошкоджено 3 будинки, перебито лінію електропередач. Тривають періодичні обстріли Мар’їнки – ворог застосовує запалювальні касети. Також поодинокі обстріли зафіксовано на Світлодарському напрямку, без жертв", - повідомив Кириленко.

За його словами, ціль масованих обстрілів окупантів - викликати паніку серед населення.

"Росіяни й далі намагаються посіяти паніку на Донеччині, але в них немає шансів. Стоїмо!", - підкреслив Кириленко.

Фото Донеччина обстріли 05 травня 2022
Фото Донеччина обстріли 05 травня 2022
Фото Донеччина обстріли 05 травня 2022
Фото Донеччина обстріли 05 травня 2022
Фото Донеччина обстріли 05 травня 2022
Фото Донеччина обстріли 05 травня 2022
Фото Донеччина обстріли 05 травня 2022
Фото Донеччина обстріли 05 травня 2022

Нагадаємо, в ОП розповіли, чому окупанти почали обстрілювати залізничну інфраструктуру. 

Вас також можуть зацікавити новини: