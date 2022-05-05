Під вогнем "Градів" сьогодні опинилася Авдіївка.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що росіяни продовжують масовані обстріли по всій лінії фронту.

"Завдають ракетних ударів по містах, розташованих у тилу. Щонайменше 1 загиблий і 17 пошкоджених будинків внаслідок нічного обстрілу Часового Яру. Після ракетного удару по Краматорську – 25 поранених, пошкоджено 9 будинків, школу та об’єкти цивільної інфраструктури", - повідомив він.

Під вогнем "Градів" опинилася також Авдіївка.

"Там інформації щодо постраждалих немає, але пошкоджено 3 будинки, перебито лінію електропередач. Тривають періодичні обстріли Мар’їнки – ворог застосовує запалювальні касети. Також поодинокі обстріли зафіксовано на Світлодарському напрямку, без жертв", - повідомив Кириленко.

За його словами, ціль масованих обстрілів окупантів - викликати паніку серед населення.

"Росіяни й далі намагаються посіяти паніку на Донеччині, але в них немає шансів. Стоїмо!", - підкреслив Кириленко.

Нагадаємо, в ОП розповіли, чому окупанти почали обстрілювати залізничну інфраструктуру.

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