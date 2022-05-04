Три кораблі-носії крилатих ракет сумарно можуть випустити до 22 ракет по об'єктах на території України.

У Чорному та Азовському морях кораблі Російської Федерації ще мають 22 ракети "Калібр".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу у Києві.

Він сказав, що російські кораблі, які продовжують перебувати в акваторії Чорного та Азовського морів, й надалі намагаються ізолювати район проведення бойових дій і намагаються вести розвідку.

"Не виключається вірогідність продовження залучення корабельного складу військово-морського флоту Російської Федерації до завдання ракетних ударів на території України", - заявив Мотузяник.

"Зокрема, на теперішній час за даними нашої розвідки в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Станом на цей день їх сумарний ракетний залп може становити до 22 ракет", - заявив речник.

Як повідомляв УНІАН, представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомив, що у Російської Федерації в акваторії Чорного моря залишається три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Він додав, що російські кораблі в Чорному та Азовському морях продовжують завдавати ракетних ударів по території України

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