Для евакуації людей з кризових населених пунктів на сьогодні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів.
Про це повідомила віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя можна буде виїхати на власному транспорті.
У Запорізькій області:
- з Бердянська до Запоріжжя - на власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя;
- з міста Токмак до Запоріжжя - на власному транспорті, також автобуси будуть відправлені із Запоріжжя (місце зборів: вул. Шевченка, 5);
- з міста Енергодар до Запоріжжя - на власному транспорті, також автобуси будуть відправлені із Запоріжжя (місцева влада оголосить місце збору автомобілів).
У Луганській області:
- з міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28);
- з міста Лисичанськ до міста Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);
- з міста Попасна до міста Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42);
- з міста Рубіжне до міста Бахмут, з селища Гірське до міста Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13).
"Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ", - зазначила Верещук.
Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано вранці увірвалися в Україну.
Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, атакував мирні міста Донбасу - Маріуполь, Лисичанськ, Рубіжне. У містах було багато руйнувань і жертв. Точну кількість загиблих поки не вдається встановити.
Нагадаємо, 9 квітня гуманітарними коридорами були евакуйовані понад 4,5 тис. осіб.