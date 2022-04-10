Маріуполь можна покинути на своєму транспорті, поділилася міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Для евакуації людей з кризових населених пунктів на сьогодні погоджено дев'ять гуманітарних коридорів.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, з Маріуполя до Запоріжжя можна буде виїхати на власному транспорті.

У Запорізькій області:

з Бердянська до Запоріжжя - на власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя;

з міста Токмак до Запоріжжя - на власному транспорті, також автобуси будуть відправлені із Запоріжжя (місце зборів: вул. Шевченка, 5);

з міста Енергодар до Запоріжжя - на власному транспорті, також автобуси будуть відправлені із Запоріжжя (місцева влада оголосить місце збору автомобілів).

У Луганській області:

з міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28);

з міста Лисичанськ до міста Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324);

з міста Попасна до міста Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42);

з міста Рубіжне до міста Бахмут, з селища Гірське до міста Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13).

"Усі маршрути гуманітарних коридорів в Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано вранці увірвалися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирне населення, зокрема, атакував мирні міста Донбасу - Маріуполь, Лисичанськ, Рубіжне. У містах було багато руйнувань і жертв. Точну кількість загиблих поки не вдається встановити.

Нагадаємо, 9 квітня гуманітарними коридорами були евакуйовані понад 4,5 тис. осіб.

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