На нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир говорить підлеглому, що вже доповів керівництву про "знищену" техніку, а тепер чекає на її фото.

Окупанти нищать власну бойову техніку і видають її за "підбиту українську".

Як повідомляє Служба безпеки України, росіяни йдуть на це, щоб створити хоча б видимість своїх "успіхів" в Україні.

Зокрема, на нових перехопленнях СБУ чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію "знищених мінометів".

"Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть "у спокійних умовах" путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою", - зазначили в СБУ.

За даними спецслужби, згодом командир сказав підлеглому, що вже доповів керівництву про "знищену" техніку, а тепер чекає на її фото.

Раніше УНІАН писав, що російські військові в Україні випадково збили свій же літак.

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