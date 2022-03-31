Деякі росіяни навмисне знищували власну техніку.

Окупанти випадково збили свій же літак.

Про це повідомили в британській розвідці, цитує Reuters.

У Лондоні стверджують, що деякі росіяни навмисне знищували власну техніку з метою саботажу. До того ж російські солдати погано екіпіровані.

Глава британської розвідувальної служби GCHQ Джеремі Флемінг констатував, що Путін недооцінив як український опір, так і рішучість Заходу у відповідь на вторгнення в Україну.

"Ми бачили, як російські солдати – без зброї і бойового духу – відмовлялися виконувати накази, саботували власне обладнання і навіть випадково збили свій же літак", - висловився Флемінг.

Як писав УНІАН, 26 лютого Генштаб повідомляв про те, що російський корабель Чорноморського флоту збив у небі літак РФ. Чи був вогонь випадковим - визначити тоді не вдалося.

Раніше в американській розвідці розповіли про напруженість між Путіним і Сергієм Шойгу, оскільки російському президенту, схоже, доповідали не всю інформацію про хід війни проти України.

США вважають, що главу Кремля навмисне дезінформують про втрати російської армії і про справжній удар західних санкцій по вітчизняній економіці. Путін фактично ізольований.

Вас також можуть зацікавити новини: