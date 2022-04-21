Американський лідер похвалив успіхи українського війська, яке майже два місяці бореться з російськими загарбниками.

Президент США Джо Байден заявив, що вражений хоробрістю та силою українців, які вже майже два місці борються з російськими окупантами.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони Ллойдом Остіном, його заступницею Кетлін Гікс і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі, повідомляє New York Post.

Під час зустрічі силова верхівка США обговорила війну в Україні. Президент США похвалив американських військових лідерів у Білому домі за озброєння України та надали консультації після початку нападу Росії.

"Я хочу похвалити виняткову роботу, яку ви робите, щоб озброїти та екіпірувати хоробрих українців для захисту своєї нації", – сказав Байден.

Він також заявив, що не очікував настільки сильної боротьби від України.

"Не знаю, як ви, а я кілька разів до війни був в Україні – виступав у Раді. Я був глибоко залучений до того, що відбувалося в Україні. І я знав, що вони жорсткі і горді. Але скажу вам, що вони жорсткіші та гордіші, аніж я думав. Я вражений тим, що вони роблять з вашою допомогою у сфері надання порад і озброєння, які ми надаємо разом із рештою країн НАТО", – сказав Байден.

Як повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден виступить з новою заявою з приводу ситуації навколо Росії та України.

Напередодні прес-секретарка президента США Джен Псакі заявила, що Байден "з сумом або зі страхом" сприймає жахливі фотографії з України, "за народ України, за сім'ї, за дітей, за невинних мирних жителів, що знаходяться в зоні ризику".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини із Заходом щодо постачання Україні озброєння потеплішали:

"Щодо озброєння. Я вважаю, що справді потеплішали, я вважаю, що можна використовувати саме такий термін, відносини щодо озброєння із Заходом. Вони стали більш зрозумілими щодо термінів постачання тієї чи іншої зброї. І я за це вдячний".

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