Серед знищеної техніки противника 9 БМП та 2 танки.

Українські військовослужбовці з лав 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів та встановили рекорд за кількістю знищеної та пошкодженої техніки противника.

"12 вересня російським окупантам спало на думку встановити черговий рекорд. Чотири хвилі штурмів від 05.45 до опівдня на позиції батальйонів нашої бригади мали б, за задумом ворога, проламати оборону українських десантників", – розповіли у бригаді.

На українських захисників "перло 46 одиниць броньованих і не дуже транспортних засобів". Ворог використав танки, БТР, БМП та залучив піхоту на мотоциклах.

"І рекорд було встановлено! Такої кількості знищеної та пошкодженої за один день ворожої техніки на напрямку відповідальності 46 бригади ще справді не було. Із 46 влучним вогнем із усіх наявних засобів ураження побратими знищили 15 одиниць (9 БМП, 2 танки, 2 БТРи й 2 мото) та вивели з ладу 11 БМП. Хто з ворогів устиг вчасно накивати п’ятами, тим, вважай, пощастило – поживуть іще", – додали військові.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Російські окупанти атакували селище Борова Харківської області, є загиблі та постраждалі. Ворог бив касетними боєприпасами. Окупанти вдарили по житловому кварталу.

Тим часом видання BILD повідомило тривожні новини з Курської області. Експерт з аналізу даних Юліан Рьопке заявив, що росіяни перейшли в контрнаступ за підтримки танків і бронетехніки. Сили РФ відкинули українських військових з-під села Коренєве, а також вибили їх із сіл Червоножовтневе, Снагость і Комарівка.

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