Зокрема, Росія малює силуети літальних апаратів на аеродромах, але одночасно продовжує використовувати ці об'єкти для базування винищувачів.

Британська розвідка розповіла про невдалі спроби Російської Федерації замаскувати літаки на аеродромах, аби заплутати українські сили під час нанесення ударів.

"Імовірно, що внаслідок постійних успішних українських ударів по військових об'єктах, Росія була змушена впровадити ряд методів приманки та обману з метою спроби заплутати українські цілеспрямовані зусилля", - повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, в окупованому Криму на аеродромі Кіровське на бетоні намальовано зображення винищувачів для приманки.

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"Такі малюнки також спостерігаються на щонайменше ще 12 російських аеродромах, що демонструє ступінь російської стурбованості через майбутні українські удари і здатність їх відбити", - сказано у повідомленні.

Водночас, російські гелікоптери досі приземляються на місця намальованих силуетів, що повністю підриває спробу обману.

"Це також розкриває справжній бойовий порядок або потужність літальних апаратів на цих авіабазах, які, імовірно, Росія намагається замаскувати від української розвідки", - сказано у повідомленні.

Удари по російськиї аеродромах

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 20 березня невідомі безпілотники атакували військовий аеродром у місті Енгельс Саратовської області Росії.

Джерела УНІАН підтвердили, що за цією атакою стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначає військовий експерт Іван Ступак, російські джерела стверджують, що відбулася повторна детонація, а це свідчить про те, що "приліт був вдалим та влучним".

Водночас OSINT-розслідувач із ніком MT Anderson на супутникових фотографіях військового аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області РФ не знайшов слідів ушкоджень від атаки дронів.

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