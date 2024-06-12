За словами очільника розвідки, "армагедону не буде".

Зараз на фронті в Україні – важкий період. Проте "армагедону не буде", заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов журналістам.

"Я вважаю, що він (важкий період – ред.) зараз йде. Але я ще раз повторюю: армагедону жодного не буде. Не переймайтеся, ми вистоїмо та переможемо", – сказав він.

За його словами, літній наступ російських окупаційних військ уже розпочався. Буданов зазначив, що він триває з середини травня.

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"Він вже йде. Він почався в середині травня і триває. Він триває. Ситуація не найкраща, але не треба перебільшувати наслідки цього", – наголосив він.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 19:00 12 червня від початку доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень із противником. Зазначалося, що найгарячіше було на Покровському напрямку.

Тим часом розвідка Британії повідомляє, що росіяни проникли на околиці Часового Яру Донецької області. Ворожі військові перебувають на східній стороні каналу, що проходить через місто і слугує перешкодою для їхнього подальшого просування.

"Імовірно, що російські сухопутні війська добилися обмеженого проникнення до східної околиці Часового Яру (міста, розташованого приблизно за 8 км на захід від Бахмуту на сході України). Вони також, імовірно, встановили контроль над Іванівським (над селом на південний схід від Часового Яру)", – йдеться у заяві розвідників.

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