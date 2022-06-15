Більша частина українських військових, евакуйованих із Маріуполя, перебувають на окупованій території Донецької області.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону.
"У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне - не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими. Ще раз наголошую: тут головне зараз - не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ", - заявив Данілов.
За його інформацією, захисники "Азовсталі" перебувають на території Донецької області.
"Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там перебувають, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, перебувають на території Донецької області", - додав він.
Евакуація військових з "Азовсталі": що варто знати
Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку Новоазовська (територія "ДНР").
Згодом командир "Азова"Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що"для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".
Прокопенко також підкреслив, що жодне озброєння не працюватиме без професійно підготовлених військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.
17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.
За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.
Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.
20 травня британська розвідка повідомила, що з заводу "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, вийшли вже близько 1 700 українських військових. Кількість тих, хто залишається всередині, невідома.
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українських військових, евакуйованих з Маріупольського комбінату "Азовсталь"в окуповану Оленівку, не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.
Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що комунікацію з полоненими "азовцями" підтримують через розвідку.