За його словами, необхідно контролювати всі дії, щоб РФ не звинуватила Україну у зриві наявних домовленостей.

Більша частина українських військових, евакуйованих із Маріуполя, перебувають на окупованій території Донецької області.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"У цих процесах бере участь не тільки наша країна, є міжнародні інституції, які допомагають у цьому. Тут головне - не нашкодити. І багато не треба говорити. Будемо чекати, щоб ті домовленості, які є, обов’язково були виконані, і всі хлопці і дівчата, які сьогодні в полоні, які пройшли Маріуполь, обов’язково повернулися живими і здоровими. Ще раз наголошую: тут головне зараз - не зробити зайвих кроків, щоб агресор не звинуватив нас у зриві тих чи інших речей. Це дуже тонка річ", - заявив Данілов.

За його інформацією, захисники "Азовсталі" перебувають на території Донецької області.

"Ще раз наголошую: кількість людей це не 100 і не 200 осіб, це набагато більше. І тому сказати, що всі там перебувають, ми остаточно не можемо. Ми точно можемо сказати, що переважна більшість, може і всі, перебувають на території Донецької області", - додав він.

Евакуація військових з "Азовсталі": що варто знати

Як повідомляв УНІАН, 16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку Новоазовська (територія "ДНР").

Згодом командир "Азова"Денис Прокопенко ("Редіс") заявив, що"для збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

Прокопенко також підкреслив, що жодне озброєння не працюватиме без професійно підготовлених військовослужбовців, що робить їх найціннішим елементом армії.

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку, для подальшого повернення їх додому буде здійснена процедура обміну.

20 травня британська розвідка повідомила, що з заводу "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, вийшли вже близько 1 700 українських військових. Кількість тих, хто залишається всередині, невідома.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, українських військових, евакуйованих з Маріупольського комбінату "Азовсталь"в окуповану Оленівку, не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що комунікацію з полоненими "азовцями" підтримують через розвідку.

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